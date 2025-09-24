сегодня в 18:26

Около 300 жителей Орехово-Зуева вакцинировались от гриппа в мобильных пунктах

С момента начала вакцинации около 300 жителей Орехово-Зуевского округа сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Грипп — это не просто неприятная болезнь, это реальная угроза для здоровья, особенно для уязвимых категорий населения: пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями. Мобильные пункты вакцинации призваны обеспечить максимальную доступность прививок для всех желающих.

Мобильные пункты работают:

каждый вторник — на железнодорожном вокзале г. Орехово-Зуево;

каждый четверг — в Парке Победы г. Орехово-Зуево.

Время работы: с 10:00 до 14:00.

Для вакцинации нужны паспорт и полис ОМС. При наличии можно взять медицинскую карту или справку об отсутствии противопоказаний.

Ранее медицинские работники Орехово-Зуевской больницы организовали выездную кампанию по вакцинации от гриппа на Ликинском автобусном заводе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.