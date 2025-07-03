Около 30 единиц лор-оборудования получат больницы Подмосковья в 2025 году

Медицинские организации Московской области продолжают получать современное оборудование, в том числе для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний. Это ЛОР-комбайны, ларингоскопы, системы эндоскопической визуализации и другая медицинская техника, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Новое медицинское оборудование очень важно для диагностики и лечения различных заболеваний. Поэтому мы продолжаем обновлять больницы и поликлиники в Подмосковье — это нужно, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь. В этом году мы планируем поставить 29 единиц ЛОР-оборудования, из них уже поступило 5», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

На закупку техники направлено более 107 млн рублей. Она поступит в 10 медицинских организаций, в том числе в Видновскую, Дмитровскую, Лобненскую, Одинцовскую, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского и другие. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.