Около 3 тыс студентов поступили на бюджет в медколледж Подмосковья

«Мы видим повышенный интерес у абитуриентов к медицинским специальностям. На бюджетную форму обучения на данный момент зачислены 2958 человек, что почти на 6% больше, чем в прошлом году. Конкурс в этом году составил 4-9 человек на место по специальностям подготовки», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Наиболее востребованными специальностями в этом году стали сестринское и лечебное дело. Напомним, что в Подмосковье студенты областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона после окончания учебы. Заключить целевой договор с оказанием мер социальной поддержки могут студенты 1-4 курсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.