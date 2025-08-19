Около 230 тыс ЭКГ расшифровали на кардиопульте скорой помощи Подмосковья в 2025 году

На Московской областной станции скорой медицинской помощи работает кардиопульт. Его специалисты дистанционно расшифровывают ЭКГ, которое во время выезда направляет бригада скорой, и дают оценку состояния пациента. После чего бригада принимает решение о необходимости госпитализации пациента, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При сердечно-сосудистых заболеваниях важно действовать оперативно. Всего с начала года врачи-кардиологи кардиопульта приняли и расшифровали почти 230 тыс. ЭКГ. В 23% у пациентов выявили острую сердечную патологию, а в 4% острый коронарный синдром, и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Работа кардиопульта стала возможной, благодаря закупке на Московскую областную станцию скорой помощи электрокардиографов с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Отметим, что все выездные бригады оснащены такими аппаратами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.