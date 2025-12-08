Около 219 семей медработников получают компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

В Московской области медицинские работники, не имеющие собственного жилья, могут оформить компенсацию за аренду съемного. Ежемесячная выплата предназначена как для одного медика, так и для супружеской пары медработников, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно создавать комфортные условия для работы медицинских специалистов и привлечения новых кадров. В Подмосковье для медиков реализуется целый комплекс мер соцподдержки, в том числе компенсация аренды жилья. Она составляет до 45 тыс. рублей для супружеской пары, размер зависит от удаленности городского округа. В настоящий момент ежемесячную выплату за аренду съемного жилья получают 219 семей медработников региона», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить выплату могут медработники, соответствующие перечню должностей и ряду других условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие — отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма от администраций городских округов.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Напомним, что в Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.