Около 215 тыс жителей Подмосковья пригласила робот Светлана на вакцинацию от гриппа

В Московской области робот Светлана приглашает жителей региона на вакцинацию от гриппа. На данный момент приглашено уже почти 215 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Робот Светлана приглашает на вакцинацию от гриппа жителей старше 18 лет, не сделавших прививку. На данный момент вакцинация остается самым эффективным и безопасным способом защиты от заболевания и его опасных последствий», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных комплексах. Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте министерства здравоохранения Московской области. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи.

Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.