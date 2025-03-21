Около 21 литра крови сдали на Дне донора в Павловском Посаде

В Павловском Посаде 21 марта состоялся День донора. В Дом культуры «Октябрь» обратилось 64 потенциальных донора. 46 из них прошли все обследования и получили доступ к кроводаче, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Забор крови осуществлялся выездной бригадой Московской областной станции переливания крови. В этот день в Павловском Посаде было заготовлено около 21 литра крови.

Всего с начала года донорами крови стали 68 человек, заготовлено больше 30 литров крови.

Следующий День донора крови состоится в Павловском Посаде 22 мая.

«Я сегодня первый раз принимаю участие в кроводаче. Благодарю бригаду Московской областной станции переливания крови, за то, что быстро сориентировали, подсказали, что нужно делать. Да и сам забор крови прошел легко. Никакого дискомфорта не было, чувствую себя прекрасно. Сдать кровь не сложно, а польза от этого поступка колоссальная. Надеюсь и моя кровь поможет спасти чью-то жизнь и здоровье. Обязательно буду принимать участие в этих акциях», — отметила жительница Павловского Посада Инна Л.

Контактный телефон кабинета переливания крови ГБУЗ МО «Павлово-Посадская больница» — 8 (49643) 2-23-39.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.