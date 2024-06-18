Около 200 ветеранов Подмосковья прошли диспансеризацию благодаря фонду

В Подмосковье в течение одного дня Защитники Отечества смогут посетить таких специалистов как терапевты, кардиологи, неврологи, травматологи, хирурги, урологи, эндокринологи, аллергологи, дерматовенерологи, стоматологи, онкологи и другие. Об этом сообщает пресс-служба фонда организаторов.

«Я раньше не придавал диспансеризации особого значения. Но, вернувшись домой, понял, что за здоровьем нужно следить особенно внимательно. По рекомендации социального координатора фонда «Защитники Отечества» прошел диспансеризацию в местной поликлинике. Хочу сказать большое спасибо медицинским работникам за профессионализм и внимательность. Они не только оказали необходимую помощь, но и дали рекомендации по дальнейшему лечению и профилактике. Всем ребятам рекомендую проходить диспансеризацию регулярно. Это важно для того, чтобы сохранить свое здоровье и жить полноценной жизнью», — отметил ветеран СВО Сергей Кузнецов.

Фонд «Защитники Отечества» создан указом президента в апреле 2023 года. Организация персонально сопровождает ветеранов СВО и членов семей погибших (умерших) бойцов, оказывает содействие по принципу «одного окна» — оформление соцподдержки, трудоустройства, организация ухода на дому. Им предоставляют юридическую и психологическую помощь, помогают в оформлении инвалидности, прохождении реабилитации, техническими средствами реабилитации, протезами, а также адаптацией квартир и домов ветеранов, имеющих инвалидность.

В филиале работают специалисты следующих направлений: МФЦ, юристы, эксперт медико-социальной экспертизы, соцработники, психолог и другие. В филиале и муниципалитетах 59 социальных координаторов, которые оказывают адресную помощь по всем вопросам.

Координаторы персонально сопровождают ветеранов СВО и семьи погибших бойцов, помогают в получении мер поддержки по принципу «одного окна»

По вопросу прохождения диспансеризации вы можете обратиться к своему социальному координатору или по телефону филиала Фонда в Московской области: +7 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.