Около 2 тыс жителей Подмосковья прошли лечение в центре интегративной медицины

«Мы внедряем современные методы лечения заболеваний в регионе. В центре прием ведут врачи неврологи, рефлексотерапевты, а также мануальные терапевты. Их основная задача выявить причину заболевания и индивидуально подойти к лечению пациента. Центр открылся в конце июня этого года и за это время лечение здесь прошли уже 2 тыс. человек», — сказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Диагностика осуществляется на биорезонансных аппаратах и на основании полученных результатов врачами неврологами подбирается индивидуальная схема лечения: лазеротерапия, иглорефлексотерапия, биорезонансная терапия. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. На него направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний. Кабинеты центра интегративной медицины также работают на базе 10 медорганизаций Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что тема здравоохранения в области востребована. «Регион быстрорастущий, поэтому где-то строим новые медучреждения, где-то усиляем, модернизируем старые», — отметил Воробьев.