Около 2 тыс операций на сердце проводят ежегодно в сосудистом центре Красногорска

Десять лет назад на базе Красногорской больницы был создан сосудистый центр. Ежегодно специалисты центра проводят порядка 2 тыс. высокотехнологичных операций на сердце, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Основным направлением деятельности нашего центра является помощь пациентам с острыми инфарктом миокарда и инсультом. Ежегодно выполняется порядка 1,8 тысячи высокотехнологичных операций на сердце — стентирований коронарных артерий, имплантирование порядка 200 кардиостимуляторов. Также выполняем операции при критической ишемии нижних конечностей и различные виды нейрохирургических операций при геморрагическом инсульте», — рассказал заместитель главного врача медицинского учреждения — руководитель сосудистого центра Андрей Ларин.

По словам специалиста, в 2024 году в центре провели 170 тромбэкстракций из сосудов головного мозга. Это новый высокотехнологичный вид экстренной медицинской помощи при ишемическом инсульте, который позволяет извлечь тромб из закрытого сосуда, питающего головной мозг, и тем самым снизить инвалидизацию и ускорить восстановление пациента. По количеству выполненных тромбэкстракций сосудистый центр Красногорской больницы стал третьим в стране.

Так, например, благодаря помощи врачей сосудистого центра 68-летний житель Красногорска Валерий Русаков полностью восстановился после тяжелого ишемического инсульта и смог вернуться к работе.

«Больной попал к нам в так называемом «окне» — в течение шести часов от начала инсульта. Клетки головного мозга очень чувствительны к недостатку кислорода, и при абсолютном его отсутствии погибают за несколько минут. Но за счет коллатерального кровоснабжения, то есть параллельного тока крови, хорошего результата мы можем добиться в течение шести часов от начала острого инсульта», — отметил Ларин.

Пациента экстренно взяли в рентген-операционную, врачи выявили окклюзию крупного сосуда, питающего головной мозг, — в средней мозговой артерии образовался тромб, который перекрыл кровоток. Специалисты оперативно удалили тромб и восстановили кровоснабжение. Вскоре пациент пришел в себя, вернулась подвижность конечностей. Мужчина полностью восстановился после инсульта, прекрасно себя чувствует, вернулся к работе, водит автомобиль, ведет активный образ жизни.

В состав центра входит несколько отделений: отдельные реанимации для пациентов с острым коронарным синдромом и для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, два кардиологических, неврологическое, отделения сосудистой хирургии, нейрохирургии, рентгенхирургических методов диагностики и лечения. В центре трудятся порядка 200 специалистов.

Чтобы не стать пациентом сосудистого центра, Ларин рекомендовал гражданам вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься физкультурой, отказаться от жирного, жареного, копченого и, конечно, от вредных привычек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.