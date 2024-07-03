Около 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Почти 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр с начала 2024 года. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии и начать своевременное лечение. Также для удобства жителей мы вновь запустили акцию «Проверь свое здоровье в парке». Так, жители могут пройти профосмотр на свежем воздухе в выходной день. Всего с начала году диспансеризацию прошли уже почти 2 млн человек», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

«Хожу в поликлиники крайне редко и был приятно удивлен, что оказывается теперь в Одинцове специальный блок для тех, кто проверяет здоровье. Очень удобно и быстро, а главное, нет столпотворения. Врачи сказали, что еще раз сюда приходить не нужно за результатами анализов, все придет в электронную карту и записали меня сразу на онлайн-прием с терапевтом, чтобы он объяснил мне итоги анализов», — рассказал житель Одинцова Петр Соколов.

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.