Около 190 аппаратов ЭКГ и холтеров поставят в больницы Подмосковья в 2025 году

В 2025 году в больницы Московской области планируют поставить новое оборудование для электрокардиографии и холтеровского мониторирования. Аппараты поступят в медучреждения до конца года, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Новые аппараты ЭКГ и холтеры позволят сделать медицинскую помощи и диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. В этом году мы закупили 190 единиц оборудования на сумму 163 млн рублей. Медтехника поступит в 12 больниц региона», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование поступит в Одинцовскую, Пушкинскую, Орехово-Зуевскую и другие больницы. Медтехника закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Пройти исследование можно по направлению лечащего врача. Записаться на прием можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или региональный портал госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.