Около 1,5 тыс жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг в выходные

В прошедшую субботу в центрах амбулаторной онкологической помощи состоялся день открытых дверей, приуроченный к Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе мероприятия женщины могли пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию/УЗИ молочных желез, а мужчины ПСА-тест на рак простаты. Также была доступна диагностика новообразований кожи и КТ- или рентген-исследование.

«Раннее выявление патологии способствует ее более эффективному лечению и сохранению качества жизни. Для удобства жителей в регионе регулярно проходят дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. В прошедшую субботу бесплатный онкоскрининг прошли почти 1,5 тыс. человек, у 103 из них были выявлены патологии, и они были направлены на более углубленную диагностику», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.