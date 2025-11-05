Около 140 тыс жителей Подмосковья прошли диспансеризацию на работе

В Московской области жители могут бесплатно проверить свое здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Сделать это можно не только в поликлинике — бригады врачей выезжают на предприятия для проверки здоровья сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Понимаем, что не все могут найти возможность дойти до медучреждения, чтобы проверить здоровье. А между тем регулярная диагностика необходима — это позволяет выявить множество заболеваний на ранней стадии. С начала года бригады подмосковных врачей совершили более 1,7 тыс. выездов на различные предприятия региона, диспансеризацию и профосмотры на рабочем месте смогли пройти почти 140 тыс. человек. Все, у кого были обнаружены патологии, были направлены на консультацию к врачу», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Чтобы узнать результаты диспансеризации, нет необходимости идти в поликлинику. Ознакомиться с ними можно на телемедицинской консультации с врачом. Записаться на диспансеризацию в поликлинике можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

Диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.