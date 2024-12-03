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Около 1,3 тыс выпускников медколледжа начали работать в больницах Подмосковья

После окончания обучения в подмосковные медорганизации трудоустроились почти 1,3 тыс. выпускников Московского областного медицинского колледжа, из них 385 по целевому направлению. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для таких молодых специалистов у нас в регионе есть ежемесячная доплата 7 тыс. рублей, которая выплачивается в течение 3-х лет», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Московской области среднему медперсоналу доступны также такие меры социальной поддержки, как компенсация аренды жилья, программы «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Подробная информация размещена на сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.