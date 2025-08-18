Около 127 тыс часов надиктовали врачи Подмосковья с помощью функции голосового ввода

Для заполнения медицинской документации в медучреждениях Московской области применяется система голосового ввода. Такую функцию при описании исследований используют узкопрофильные врачи, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В регионе активно используются цифровые сервисы. Система распознавания речи — один из них. Она позволяет вносить данные исследований и осмотров автоматически, а значит специалист может уделить больше внимания пациенту, а не заполнению медицинской документации. С начала года с помощью такого сервиса врачи Московской области надиктовали уже почти 127 тыс. часов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для голосового ввода используется специальное программное обеспечение и микрофон. Врач надиктовывает результаты исследования, а система автоматически вносит данные. Специалисту остается только проверить готовый документ перед отправкой. Для получения описания исследования пациентам не нужно ждать результатов или повторно посещать поликлинику. Данные доступны пациенту в электронной медицинской карте на региональном портале «Здоровье» (https://zdrav.mosreg.ru/).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.