Около 11 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

В прошедшие выходные жители Московской области могли проверить свое здоровье в 27 городских округах региона. Выездные бригады врачей работали в Наро-Фоминске, Раменском, Люберцах, Коломне, Воскресенске и других. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Такой формат проверки здоровья пользуется спросом у жителей региона. Особенно он подходит тем, кто не может посетить поликлинику в будни. Всего с начала лета профосмотры в парках прошли более 10,7 тыс. человек. Также теперь в парках можно сделать прививку от гриппа. За прошедшие выходные вакцинацию прошли 509 человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.