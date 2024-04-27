Около 100 человек сдали свою кровь в МОНИКИ в рамках донорской акции

В МОНИКИ им. Владимирского завершилась неделя донорства, приуроченная к национальному дню донора. За неделю отделение переливания крови МОНИКИ им. Владимирского посетили около 100 добровольных доноров из Москвы и Московской области. Среди участников были те, кто сдали цельную кровь и те, кто решил сдать отдельные компоненты. В акции также приняли участие сотрудники института и представители нескольких организаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«От лица всего института мы хотим выразить огромную благодарность каждому, кто пришел в наше отделение, чтобы сдать кровь. Это неоценимый поступок, который поможет спасти тысячи жизней. Ежедневно донорская кровь используется во время сложнейших операций, при тяжелых родах, в лечении многих серьезных заболеваний, в том числе онкологических. Надеемся, что донорское движение продолжит развиваться, и с каждым годом доноров будет становиться все больше и больше», — прокомментировала заведующая отделением переливания крови МОНИКИ им. Владимирского Марина Пиховкина.

Сдать кровь в отделении переливания крови МОНИКИ им. Владимирского можно и вне донорских акций — отделение принимает ежедневно по будням с 8:00 до 12:00. А в последние выходные месяца проходит «донорская суббота».

Спрогнозировать потребность в определении группы крови достаточно сложно, это всегда непредсказуемо. Но на сайте МОНИКИ им. Владимирского можно узнать, какая группа крови именно сейчас больше всего нужна медучреждению — на сайте размещен «донорский светофор».

Группы крови с определенной резус-принадлежностью, необходимые экстренно, выделяются красным цветом, а те, которые требуются, но не срочно — желтым. Зеленым цветом же отмечены те группы крови, которые есть в наличии, но доноры все равно могут приходить, чтобы поддерживать запас в достаточном количестве и использовать в рамках планового или экстренного лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.