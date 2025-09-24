Около 10 тыс человек записались через робота Светлану к узкопрофильным специалистам

Пациентам Московской области вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись помогает робот Светлана. Также она выполняет исходящие вызовы, в ходе которых напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана — начала записывать пациентов к узкопрофильным специалистам в начале этого месяца. Функция доступна пациентам, у которых открыто направление, а также, состоящим на диспансерном учете по различным заболеваниям. Всего такой опцией воспользовались почти 10 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Робот Светлана принимает входящие звонки по номеру телефона 122 круглосуточно. Напомним, что также записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.