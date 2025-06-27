Офтальмологи Раменского провели сложную операцию на глазу

В офтальмологическом отделении Раменской больницы успешно провели операцию по восстановлению зрения 56-летнему мужчине с распространенной отслойкой сетчатки. Хирургическое вмешательство потребовало высокой квалификации врачей и современного оборудования, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

56-летний житель Раменского района обратился в офтальмологическое отделение местной больницы с жалобами на резкое ухудшение зрения в правом глазу. При обследовании у пациента диагностировали распространенную отслойку сетчатки с клапанным разрывом. Ситуация осложнялась тем, что в разрыв сетчатки попадала внутриглазная жидкость, отслаивая ее от сосудистой оболочки.

Врачи приняли решение провести операцию по восстановлению сетчатки методом пневморетинопексии. Данная технология считается одной из наиболее малотравматичных, однако требует высокого технического оснащения и специальной подготовки хирурга-офтальмолога.

По словам заведующего офтальмологическим отделением Павла Швеца, подобные операции в настоящее время выполняются не так часто, но местные врачи обладают необходимой квалификацией.

После проведенной операции зрение мужчины полностью восстановилось. В настоящее время он чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение. Медики напоминают, что при проблемах со зрением крайне важно своевременно обратиться за медицинской помощью.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.