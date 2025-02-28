Офтальмолог рассказала, кому противопоказано ношение контактных линз

По ее словам, к ношению контактных линз существуют определенные противопоказания. В частности, длительная работа за компьютером может привести к усилению симптомов сухости глаз при ношении линз. Они абсорбируют влагу из слезной пленки, что, в свою очередь, вызывает неприятные ощущения, раздражение и покраснение глаз, предостерегла врач.

Постоянное ношение контактных линз, по ее словам, может также увеличить вероятность развития глазных инфекций, включая кератит и конъюнктивит. Санторо подчеркнула, что, поскольку линзы соприкасаются с роговицей, крайне важно строго соблюдать правила гигиены.

Кроме того, у некоторых пациентов наблюдаются аллергические реакции на материалы, из которых изготовлены линзы, или на растворы для их хранения. Офтальмолог добавила, что адаптация к контактным линзам в некоторых случаях требует времени. В первые дни или недели возможно возникновение дискомфорта, ощущения инородного тела в глазу и повышенного слезотечения.