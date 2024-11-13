Офтальмолог рассказал, по какой причине можно потерять зрение

Самая распространенная причина потери зрения — это врожденные заболевания органа зрения и травма глаза, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

13 ноября отмечается Международный день слепых. В этот день в 1745 году родился Валентин Гаюи, который основал в Париже и Петербурге школы и предприятия для слепых.

«Самая распространенная причина потери зрения — это врожденные заболевания органа зрения и травма глаза. Если на первую причину мы не можем особо повлиять, то во избежание второй достаточно просто соблюдать технику безопасности. Это правило касается всех возрастов», — сказал Гозиев.

Он добавил, что также необходимо учитывать возрастные заболевания глаз, такие как дистрофия сетчатки и диабетическая ретинопатия. Для их предупреждения нужно ежегодно проходить диспансеризацию или, как сейчас модно говорить, check-up.

«В современном мире все делается для того, чтобы было проще жить, и это касается в том числе носителей информации. Раньше это была бумага и книги, сейчас — интернет, компьютер и смартфон. Они неопасны, если соблюдать простые правила и не злоупотреблять ими», — отметил офтальмолог.

Гозиев порекомендовал для профилактики соблюдать правило 20-20-20: делать перерыв каждые 20 минут, на 20 секунд переводить и задерживать взгляд на предмете, находящемся вдали, — примерно на расстоянии 20 футов (6 метров). При возникновении жалоб на зрение следует обращаться к офтальмологу.