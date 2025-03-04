Офтальмолог рассказал, когда пора носить очки

Многие люди не сразу замечают, что их глазам требуется коррекция, главными показаниями к ношению очков являются нарушения рефракции: дальнозоркость, близорукость и астигматизм, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Сино Гозиев.

«Очки помогают компенсировать нарушения зрения и повышают комфорт в повседневной жизни, но многие люди не сразу замечают, что их глазам требуется коррекция. Главные показания к ношению очков – это нарушения рефракции: дальнозоркость, близорукость и астигматизм. Они приводят к снижению четкости зрения и затрудняют повседневные задачи, такие как чтение, работа за компьютером и вождение автомобиля», – пояснил Гозиев.

Он добавил, что возрастные изменения также могут стать причиной ухудшения зрения.

«С возрастом хрусталик теряет эластичность, что затрудняет фокусировку на близких объектах. Это состояние называется пресбиопией, и оно часто требует очков для чтения», – отметил офтальмолог.

Гозиев уточнил, что некоторые заболевания глаз, такие как катаракта или диабетическая ретинопатия, могут также потребовать коррекции зрения с помощью очков.

«Если вы стали замечать частые головные боли, быструю утомляемость глаз или ухудшение видимости предметов, стоит обратиться к офтальмологу. Ранняя диагностика поможет подобрать оптимальное решение и предотвратить дальнейшее ухудшение зрения», – заключил специалист.

Каждый год 4 марта отмечается Международный день очкарика – праздник людей, которые смотрят на окружающий мир в основном сквозь очки. По некоторым данным, около трети населения Земли в разной степени страдают нарушениями зрения, поэтому вынуждены носить очки.