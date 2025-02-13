Офтальмолог Подмосковья рассказала о профилактике катаракты

Катаракта — помутнение хрусталика, которое приводит к ухудшению зрения. Чаще всего оно проявляется в пожилом возрасте, когда белковые волокна в хрусталике начинают разрушаться, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Генетическая предрасположенность также играет роль, увеличивая риск у людей с катарактой в семейном анамнезе. Эндокринные расстройства, такие как сахарный диабет, травмы и механические повреждения глаз, а также воздействие ионизирующего и ультрафиолетового излучения тоже способствуют развитию заболевания.

«Важно понимать, что возрастная катаракта — заболевание, которое ждет всех нас и не нужно его бояться и откладывать визит к врачу, чтобы не услышать данный диагноз», — отметила заведующая офтальмологическим отделением МОНИКИ им. Владимирского Алина Коврижкина.

Необходимо вовремя распознать и прооперировать катаракту, так как это заболевание может привести к серьезным последствиям для зрения. Устаревшие тенденции, что «катаракта должна созреть» уже в прошлом. А с развитием технологий, большим числом работающих пенсионеров — требования к зрению становятся выше. Современные методы диагностики и лечения позволяют выявить катаракту на начальной стадии и эффективно справиться с ней, поэтому обращение к специалисту при любом дискомфорте в глазах является ключевым шагом к сохранению зрения.

«Профилактики катаракты как таковой не существует, однако, для метаболизма в целом все стандартно: здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и защита глаз от ультрафиолетового излучения. Правильное питание и регулярная физическая активность также играют важную роль в поддержании здоровья глаз. Мы рекомендуем проходить обследование у офтальмолога не реже одного раза в год, особенно людям старше 40 лет», — добавила заведующая офтальмологическим отделением МОНИКИ им. Владимирского Алина Коврижкина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.