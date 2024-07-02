Офтальмолог Подмосковья рассказала, как защитить глаза ребенка от ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи крайне негативно воздействуют на сетчатку и хрусталик глаза ребенка. Поэтому защита от солнца нужна не только детской коже, но и глазам, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ультрафиолет отрицательно воздействует на хрусталик и сетчатку глаза. Зрачки у детей более широкие и при воздействии УФ-лучей происходит засвет периферийных отделов хрусталика, где ультрафиолет вызывает необратимое повреждение белков хрусталика — кристаллинов. Это может привести к раннему развитию катаракты во взрослом возрасте. Кроме того, яркое солнце может привести к ожогу сетчатки, ее необратимому поражению, не говоря уже о том, что без спецзащиты наступает дистрофия и дегенерация сетчатки», — отметила врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.

Уберечь детские глаза от вредного воздействия ультрафиолета помогут солнцезащитные очки. И первый такой аксессуар можно приобретать уже в три года, но главное правильно их выбрать.

«Солнцезащитные очки должны быть пластиковыми, без острых краев, с фиксацией специальными устройствами за ушами или на голове. Линза не должна быть стеклянной, лучше чтобы это были поликарбонаты, то есть пластик. Нужно покупать очки в оптике, а не в киосках переходов или в гипермаркете», — пояснила Оксана Редько.

При желании можно купить очки с дополнительным поляризационным покрытием для блокировки солнечных бликов. Пренебрежение солнцезащитными очками влечет за собой проблемы с сетчаткой.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.