Офтальмолог Подмосковья рассказала, что делать, если ребенку в глаза попал песок

Игры в песочнице не всегда проходят без происшествий. Иногда строительство замков, тортов и колодцев из песка заканчивается попадаением песка в глаза, ребенок начинает плакать, жмуриться, и не всегда можно понять, насколько серьезен масштаб проблемы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Прежде всего попросите ребенка не трогать и ни в коем случае не тереть глаза. Если возможно, заведите ребенка домой и вымойте малышу руки, потому как он все равно будет лезть ими в глаза. Попросите ребенка откинуть голову назад и осторожно откройте глаз, в который попал песок. Закапайте в глаз несколько капель физраствора или обычной воды из крана. Попросите ребенка помограть. Умойте глаза и лицо под проточной водой», — призвала врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.

Специалист предостерегла от попыток удалить песок из глаз ребенка с помощью языка, пальцев, ватных дисков, ушных палочек или других предметов.

«Если после того, как вы промыли глаза и убрали песчинки, ребенок продолжает испытывать боль, чувствовать инородное тело, либо есть покраснение или даже гнойное отделяемое, то необходимо обратиться к врачу. Возможно произошла травматизация роговой оболочки глаза или в глаз попала инфекция, что привело к воспалению», — добавила офтальмолог.

В целом же попадание песка в глаза не является неотложным случаем, можно самостоятельно помочь ребенку, промыв глаза. Травма или ссадина на роговице также не является чем-то опасным и проходит сама в течение 1-3 дней.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.