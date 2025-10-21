Офтальмолог перечислила 3 исследования, которые спасут зрение

Врач Шилова: обследоваться у офтальмолога нужно каждый год

Многие россияне идут на прием к офтальмологу только когда у них возникают проблемы со зрением. Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова в беседе с kp.ru перечислили три основных исследования, которые желательно пройти каждому.

С 18 лет, даже если нет никаких жалоб, нужно ходить к офтальмологу каждый год. Он организует профилактический осмотр.

Также важно пройти три исследования, которые позволят определить какие-либо скрытые нарушения. Необходимо проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление и осмотреть внутриглазные структуры с использованием микроскопа.

Во время этих тестов специалист может найти какие-либо отклонения. В этом случае он отправит пройти дополнительные исследования. После этого диагноз будет уточнен.

Профилактикой важно заниматься людям, у которых есть миопия — близорукость. Проходить обследования каждый год необходимо. Проверка остроты зрения имеет собственные особенности в зависимости от степени нарушения.

