Офтальмолог ответила, почему не надо торопиться садиться за первую парту в школе

Офтальмолог из Нижнего Новгорода Полина Розенталь посоветовала родителям школьников не добиваться того, чтобы ребенок сидел обязательно за первой партой. По ее словам, это может негативно сказываться на зрении школьника, сообщает ИА «Время Н» .

«Давно пора забыть миф, что очки портят зрение. Наоборот, они помогут зрение сохранить, нужна полная коррекция миопии (до 1) и постоянное ношение очков», — добавила Розенталь.

По ее словам, при хорошей коррекции зрения очками ребенку может быть удобно и комфортно за любой партой. При этом если школьник находится ближе чем 5 метров от доски, то, напротив, может усиливаться нагрузка на аккомодацию и расти близорукость.

Ранее пресс-служба министерства просвещения России опубликовала исследование о доле заочных форм обучения школьников по сравнению с традиционной школьной. Пока она очень небольшая — доля семейного обучения составляет всего 0,2%.