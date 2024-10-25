Офтальмолог объяснила, с чем связано возникновение косоглазия у человека

Офтальмолог, главный врач World Vision Clinic Зарина Курачинова рассказала о том, когда и какие факторы могут спровоцировать возникновение косоглазия. Согласно последним данным, косоглазие считается распространенным заболеванием, так как от него страдают 2-4% людей на планете, сообщает «Вечерняя Москва».

Врач объяснила, что косоглазие в большинстве случаев передается по наследству. Статистика такова, что если один из родителей страдал от этого заболевания, то вероятность того, что оно передастся ребенку, составляет 50%.

Курачинова рассказала, что косоглазие является следствием недостаточной силы или координации глазных мышц. Она предложила сравнить глаза с командой, работающей над одним проектом.

«Если один из участников не выполняет свою работу, команда начинает работать плохо. То же самое происходит и с нашими глазами: слабые или нескоординированные мышцы могут привести к расхождению в направлении взгляда», — сказала врач-офтальмолог.

Косоглазие, по словам Курачиновой, в 50% случаев может возникнуть у детей до 5 лет.

Такие заболевания, как диабет и неврологические расстройства, также могут стать толчком для развития косоглазия. При них риск увеличивается в 2–3 раза. Кроме того, врач посоветовала избегать травм головы или глаз, так как они тоже могут способствовать развитию косоглазия.

Близорукость и дальнозоркость тоже могут быть связаны с косоглазием, дополнила Курачинова.

Если обратиться к статистике, около 30% детей с косоглазием имеют аномалии рефракции. То есть, если один глаз видит плохо, то мозг может сам заблокировать зрение, что становится причиной разного функционирования глаз.

Врач предупредила и тех, кто подолгу сидит за экранами компьютеров и телефонов. Это может пагубно отразиться на качестве зрения, а в некоторых случаях привести к развитию временных форм косоглазия.

Курачинова посоветовала чаще устраивать перерывы и делать упражнения для глаз. По ее мнению, они должны помочь предотвратить проблемы со зрением. Кроме того, она рекомендовала чаще обращаться к офтальмологу и периодически проверять зрение.

«Если у вас или у вашего ребенка есть подозрения на косоглазие, не откладывайте визит к специалисту. Чем раньше вы начнете лечение, тем больше шансов на успешное восстановление нормального зрения», — заключила врач.