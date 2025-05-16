Офтальмолог объяснил россиянам, почему нельзя игнорировать слезотечение

Когда глаза начинают внезапно слезиться без видимых эмоциональных причин, многие задаются вопросом о нормальности этого явления. Слезная жидкость представляет собой комплексное биологическое вещество, в котором содержится не только вода, но и различные соли, белковые соединения и жировые компоненты. Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ираклий Бехорашвили объяснил россиянам, что нельзя игнорировать внезапное слезотечение, так как это может может говорить о проблемах с глазами.

Слезы формируют защитное покрытие на поверхности глазного яблока и выполняют жизненно важные функции, помимо эмоционального выражения. Прежде всего они обеспечивают естественное увлажнение глаз, эффективно удаляют микроорганизмы и пылевые частицы, а также способствуют поддержанию оптимальной остроты зрения.

Однако избыточное слезоотделение может сигнализировать о проблемах. Врач рекомендует каждому человеку научиться различать временные явления от симптомов, требующих медицинского вмешательства. Хотя слезы и являются естественным защитным механизмом организма, их чрезмерное выделение без очевидных причин может требовать лечения.

Слезная жидкость, вырабатываемая железами в верхних внешних уголках глаз, выполняет несколько важных функций. При моргании происходит распределение слезной жидкости по глазу, а ее излишки отводятся через специальные канальцы в носовую полость. Нарушение этого естественного процесса приводит к слезотечению.

Важно понимать, что слезотечение при ветре или ярком свете считается нормальной физиологической реакцией, но, если слезотечение становится постоянным или чрезмерным, это может свидетельствовать о наличии патологического процесса.

Причины слезотечения

При синдроме сухого глаза может возникнуть парадоксальный эффект — рефлекторное слезотечение. Это же состояние часто вызывается различными воспалительными процессами, такими как конъюнктивит, блефарит или кератит, когда раздражение тканей глаза провоцирует усиленную выработку слез.

Проблемы с оттоком слезной жидкости возникают при сужении или закупорке слезных каналов, из-за чего слеза не может нормально проходить в носовую полость и переливается через край века. Глаз также естественным образом реагирует на травмы или попадание инородных тел усиленным слезотечением, пытаясь таким образом избавиться от раздражителя.

С возрастом у пожилых людей нередко наблюдается ослабление мышц век, что приводит к нарушению нормального оттока слезной жидкости. Возрастные изменения могут проявляться как в виде сужения носослезного канала, так и в форме заворота или выворота век вследствие мышечной слабости, что также провоцирует слезотечение.

Разные лор-болезни тоже могут провоцировать обильную выработку слез. Когда слизистая носа отекает при рините, будь то аллергического, вирусного или бактериального характера, это приводит к блокировке носослезного канала. Воспалительные процессы в пазухах при синуситах способны оказывать давление на пути оттока слезы. Нормальному слезоотведению также препятствует деформация носовой перегородки. При травматических повреждениях носа или новообразованиях нарушается анатомическая целостность слезоотводящих структур.

Помимо лор-патологий, слезоточивость глаз может быть обусловлена неврологическими состояниями. Раздражение окончаний тройничного или лицевого нерва при невралгии часто становится причиной избыточного слезоотделения. Характерным симптомом мигрени и кластерных головных болей в некоторых случаях также является повышенная слезоточивость.

Когда пора к врачу?

Если человек заметил, что у него появилось слезотечение и причины он не понимает, следует не затягивать с визитом к врачу. Бехорашвили объяснил, что во время консультации специалист осмотрит веки и конъюнктиву для исключения воспалительных процессов или неправильного положения век. Для оценки качества слезной пленки применяются специальные красители, а проходимость слезных путей проверяется методом промывания.

В сложных случаях может потребоваться контрастная компьютерная или магнитно-резонансная томография, особенно при подозрении на новообразования или закупорку. Гормональные нарушения, связанные с беременностью или дисфункцией щитовидной железы, также могут вызывать избыточное слезотечение. В зависимости от результатов первичного обследования пациент может быть направлен на дополнительную консультацию к отоларингологу, неврологу или эндокринологу для выявления точной причины проблемы.

Лечение и профилактика

Подход к лечению слезотечения напрямую зависит от выявленной причины. Офтальмолог может назначить антибактериальные или противовирусные капли при обнаружении инфекционного процесса. Если причиной является аллергическая реакция, врач порекомендует антигистаминные средства или гормональные капли (глюкокортикостероиды).

В случае диагностирования синдрома сухого глаза пациенту необходимы увлажняющие капли, а в определенных ситуациях могут потребоваться гели или мази. При закупорке слезных путей может понадобиться зондирование или хирургическое вмешательство, такое как дакриоцисториностомия.

Настоятельно рекомендуется избегать самостоятельного подбора лекарств и обратиться к специалисту для определения оптимальной стратегии лечения. Для предотвращения проблем со слезотечением важно защищать глаза от неблагоприятных погодных условий, используя солнцезащитные или ветрозащитные очки.