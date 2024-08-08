Офтальмолог объяснил, какое освещение в помещении вредит зрению

Искусственное освещение в помещениях также может ухудшать зрение, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«Многие лампы мерцают, и это незаметно для человеческого глаза, но может быть обнаружено с помощью камеры телефона в режиме видео. Лампы, которые мерцают, следует заменить на более качественные, чтобы минимизировать негативное влияние на зрение», — посоветовал Гозиев.

Зрительные привычки

Гозиев добавил, что орган зрения развивается только при правильном использовании. Для полноценного развития глаз необходимо смотреть на объекты на различных расстояниях: вблизи, на среднем расстоянии и вдаль.

«Когда вы постоянно смотрите на смартфон на близком расстоянии, ваш орган зрения развивается ограниченно. Мозг, стремясь к минимизации энергозатрат, адаптируется к такой нагрузке и перестает активно использовать функции, необходимые для дальнего и среднего зрения», — сказал офтальмолог.

Гозиев подчеркнул, что особенно это касается детей, у которых глаз еще развивается. Если у ребенка есть аномалии рефракции, такие как близорукость, постоянное использование гаджетов на близком расстоянии может привести к амблиопии — состоянию, при котором глаз анатомически здоров, но не выполняет свою функцию из-за того, что мозг «выключает» его. Это приводит к безвозвратному ухудшению зрения.

«Если неправильно пользоваться глазами, развивается неправильная зрительная привычка, что приводит к ухудшению зрения. Это не приводит к слепоте, но вызывает проблемы, которые могут сопровождать человека всю жизнь. Например, в азиатских странах (Китай, Япония, Корея — ред.) люди часто страдают зрительными проблемами из-за анатомических особенностей и привычек», — рассказал специалист.

Он отметил, что в Китае разработали систему, при которой дети учатся на улице при естественном освещении, что положительно влияет на зрение. Натуральное дневное освещение жизненно важно для глаз, а искусственное освещение, которое часто используется в помещениях, может ухудшать зрение из-за незаметного для глаза мерцания ламп.

«Для поддержания здоровья глаз и предотвращения ухудшения зрения важно правильно использовать глаза, избегать длительного использования гаджетов на близком расстоянии, проводить время на свежем воздухе при естественном освещении и следить за качеством искусственного освещения в помещениях», — заключил врач.

8 августа отмечается Международный день офтальмологии. Этот праздник установлен в день рождения советского и российского микрохирурга-офтальмолога, академика Святослава Федорова.