Офтальмолог назвал зиму фактором развития близорукости в России

Короткий световой день зимой ограничивает время для прогулок, которые помогают сохранить зрение. Это дополнительный фактор развития близорукости в России, пишет Газета.ru .

В России близорукостью страдает каждый третий-четвертый, сообщил врач-офтальмолог высшей категории, хирург клиники академика Ройтберга АО «Медицина» Сино Гозиев. По его словам, Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям проводить на улице не менее 90 минут в день при дневном свете.

«Важную роль играет и наследственность: если близорукость есть у родителей, вероятность ее развития у ребенка выше. Но генетическая предрасположенность не означает, что заболевание обязательно появится. Другой фактор — длительная работа на близком расстоянии. Дети много читают, пишут, занимаются за компьютером, пользуются планшетами и телефонами. При этом они стали меньше времени проводить на улице. Именно сочетание большой нагрузки вблизи и недостатка времени на открытом воздухе специалисты считают одним из факторов роста миопии», — отметил врач.

Гозиев пояснил, что прогулки и спорт полезны для зрения: ребенок больше двигается, меньше времени работает на близком расстоянии и получает больше дневного света. Миопия — другое название близорукости.

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