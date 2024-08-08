Офтальмолог назвал привычки, разрушающие зрение

Среди привычек, разрушающих зрение, — чтение при плохом освещении или нарушение санитарных норм. Кроме того, ухудшить зрение может и низкая яркость экрана гаджета, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

8 августа отмечается Международный день офтальмологии. Этот праздник установлен в день рождения советского и российского микрохирурга-офтальмолога, академика Святослава Федорова.

«Привычки, которые негативно влияют на зрение, могут серьезно ухудшить его состояние. Чаще всего это связано с повседневными действиями и неправильным использованием органов зрения. Например, чтение при плохом освещении и нарушение санитарных норм зрения, такие как неправильная освещенность», — сказал Гозиев.

Он пояснил, что использование неправильного освещения при чтении или работе с гаджетами усиливает напряжение на глаза.

«Современные технологии, несмотря на удобство, негативно влияют на зрение. Долгая работа с гаджетами на коротком расстоянии (30-35 см или ближе) приводит к утомлению глаз. Если качество монитора плохое или яркость экрана снижена для экономии заряда батареи, глаза начинают утомляться еще быстрее из-за увеличенной частоты мерцания», — рассказал офтальмолог.

Гозиев разъяснил, что мелькание картинки на экране вызывает утомление органов зрения. Правильное использование гаджетов и правильное освещение помогают уменьшить этот эффект.

«Лучше всего использовать экраны с хорошей яркостью и правильным контрастом. Например, черный текст на белом фоне считается оптимальным для восприятия», — посоветовал врач.

Специалист среди симптомов утомления глаз назвал покраснение, дискомфорт, головную боль и даже проблемы с нервной системой, такие как перенапряжение и стресс. Это все является результатом неправильного использования зрения и злоупотребления временем работы за компьютером или гаджетами.

«Чтобы сохранить зрение, важно соблюдать правильный режим. Ухудшение зрения можно предотвратить, если правильно пользоваться гаджетами, освещением и не злоупотреблять временем работы. Есть простое правило, придуманное иностранцами, которое помогает сохранить зрение: 20-20-20. Это означает, что каждые 20 минут зрительной нагрузки нужно делать перерыв на 20 секунд и смотреть на расстояние 20 футов (около 6 метров — ред.)», — порекомендовал Гозиев.