Офтальмолог МОНИКИ назвал способы, как сохранить зрение

Сохранение зрения в современном мире становится все более сложной задачей — люди проводят слишком много времени, смотря в экраны компьютеров и телефонов, также на здоровье глаз сказываются и различные внешние факторы окружающей среды. Помимо генетической предрасположенности и возрастных изменений на качество зрения могут повлиять и другие факторы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В первую очередь, работайте при комфортном для глаз освещении. Слишком яркий свет или наоборот недостаток света может вызвать перенапряжение глаз. Также одни из факторов усталости является длительное использование электронных устройств. Периодически отвлекайтесь от экрана и фокусируйтесь на предмете, стоящем в 5-6 метрах от вас. Это помогает снять напряжение и предотвращает усталость глаз. Летом обязательно используйте качественные солнечные очки, которые блокируют ультрафиолетовые излучения — это касается и детей, и взрослых. Особенно важно следовать этому совету в таких местах как пляжи или горы. Помните о том, что нельзя тереть глаза грязными руками и тем более использовать старые контактные линзы — это может привести к инфекциям и, как следствие, нарушению зрения. Профилактические приемы у врача позволяют вовремя обнаружить проблему, которая может на первых стадиях даже не давать симптомов», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением МОНИКИ им. Владимирского Алина Коврижкина.

Эти простые шаги помогут сохранить зрение и предотвратить развитие офтальмологических проблем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.