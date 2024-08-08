Офтальмолог Гозиев: один из симптомов глаукомы — туман перед глазами по утрам

Одним из симптомов глаукомы может быть туман перед глазами, который возникает у человека по утрам, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«Это может свидетельствовать о повышении внутриглазного давления. Если у вас есть наследственные глазные заболевания, такие как близорукость, глаукома или диабет, особенно важно регулярно проверяться», — сказал Гозиев.

Он добавил, что глаукома — это «тихий убийца», который часто остается незамеченным на ранних стадиях. Если появляются симптомы, то это уже не начальная стадия заболевания.

«После 40 лет необходимо ежегодно проверять внутриглазное давление. Это занимает всего 10-15 минут и может быть сделано даже в деревне. В современных клиниках проверка проводится на суперсовременных приборах, которые могут определить изменения на уровне клеток», — уточнил врач.

8 августа празднуется Международный день офтальмологии. Офтальмология — область медицины, занимающаяся изучением строения и свойств человеческого глаза, глазных заболеваний, поиском методов их профилактики и лечения.