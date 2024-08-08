Офтальмолог Гозиев: лазерная коррекция рекомендуется тем, у кого зрение хуже -3

Лазерная коррекция рекомендуется тем, у кого зрение хуже -3, или при наличии профессиональной необходимости, а также при астигматизме, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«Эта процедура может значительно улучшить качество жизни. Однако, если у вас зрение до -3, стоит хорошенько подумать перед операцией, так как зрение на этом уровне позволяет комфортно работать вблизи», — сказал Гозиев.

Он добавил, что любая операция несет в себе риск. При использовании очков или контактных линз, после их снятия зрение возвращается к исходному состоянию.

Лазерная коррекция необратима — если вы ее сделаете, вернуть прежнее зрение уже не получится. Поэтому необходимо осознавать, зачем вам эта процедура, и быть готовым к возможным изменениям», — предупредил офтальмолог.

«Лазерная коррекция зрения считается платной операцией, так как она относится к косметическим процедурам и не оплачивается государством. В случае проблем, претензии предъявлять будет некому. Вы подписываете документы, подтверждающие ваше согласие с рисками», — рассказал врач.

Международный день офтальмологии отмечается ежегодно 8 августа. В этой области особенно отметился профессор медицины, академик Российской Академии Медицинских Наук Святослав Федоров. В 1994 году его признали выдающимся офтальмологом 20 века. В память о нем и родилась идея учреждения Международного дня офтальмологии.

Обычно к этой дате приурочены симпозиумы и конференции, отмечают заслуги и достижения врачей, они делятся опытом, налаживают профессиональные связи. Многие офтальмологические центры в этот день проводят бесплатные консультации и даже операции.