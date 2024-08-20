Офтальмолог: алкоголь может привести к слепоте

Ученые выяснили, что алкоголь не только вредит здоровью в целом, но и может негативно сказаться на зрении и даже привести к слепоте. Как это происходит, рассказала врач-офтальмолог, главврач клиники «АйМед» Элина Санторо, сообщает «Секрет фирмы» .

Во-первых, даже умеренное употребление спиртного может привести к синдрому сухого глаза. Попадая в кровь, этиловый спирт оказывает двойственное действие на сосуды.

Также алкоголь негативно влияет на кровоснабжение глазного яблока, на зрительный нерв и сетчатку. Впоследствии из-за этого может снизиться общая острота зрения.

Также стоит помнить, что человек под действием алкоголя попадает в самые разные ситуации и даже может стать участником конфликта и получить травму глаза. Кроме того, «паленый» алкоголь может вызвать мгновенную слепоту из-за необратимого поражения зрительного нерва, предупредила офтальмолог Санторо.