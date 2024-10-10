Офтальмохирург назвал способы, как сохранить зрение

Способом расслабить глаза и снять напряжение с мышц является следование правилу «20-20-20». Оно заключается в том, чтобы каждые 20 минут работы делать перерыв на 20 секунд и смотреть на предмет на расстоянии в 20 футов (около 6 м), сообщил РИАМО врач-офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

10 октября отмечается Всемирный день зрения. Этот день призван привлечь внимание к проблемам нарушения зрения, слепоты и к реабилитации людей с проблемами со зрением.

«Поскольку мы живем в эпоху цифровых технологий и часто напрягаем глаза для работы с гаджетами, важно снижать негативное влияние этих факторов. Одним из простых методов профилактики является правило „20-20-20“, предложенное нашими калифорнийскими коллегами. Оно заключается в том, чтобы каждые 20 минут работы на близком расстоянии делать перерыв на 20 секунд и смотреть на предмет, расположенный на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров)», — сказал Гозиев.

Он пояснил, что это позволяет расслабить глаза и снять напряжение с мышц.

«Также полезно делать вращательные движения глазами или просто закрыть их ладонями на 20-30 секунд, не оказывая давления, чтобы дать глазам отдохнуть и восстановить фоторецепторы, которые участвуют в восприятии цвета», — рассказал специалист.

Гозиев заключил, что для профилактики также рекомендуется использовать увлажняющие капли, если возникает сухость глаз.