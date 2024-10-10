Страшные патологии и возраст: почему россияне стабильно теряют зрение
Основными причинами ухудшения зрения чаще всего являются врожденные или приобретенные патологии, которые не всегда себя проявляют. Чтобы не потерять зрение, нужно ежегодно навещать офтальмолога, сообщил РИАМО врач-офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.
«Основными причинами ухудшения зрения чаще всего являются врожденные или приобретенные патологии. Мы в основном сталкиваемся с приобретенными проблемами, такими как миопия (близорукость), гиперметропия (дальнозоркость) и возрастное ослабление зрения вблизи, которое требует очковой коррекции», — сказал Гозиев.
Он добавил, что также с возрастом могут возникать заболевания, такие как возрастная катаракта, диабетическая ретинопатия, гипертоническая ретинопатия и глаукома — повышение внутриглазного давления, которое часто приводит к ухудшению зрения.
«Если у вас хорошее зрение и нет наследственной предрасположенности к его ухудшению, достаточно проходить ежегодную диспансеризацию с проверкой зрения. Если у вас есть наследственная предрасположенность или проблемы со зрением с детства, рекомендуется посещать офтальмолога раз в год для коррекции зрения (если требуется очковая или контактная) и отслеживания динамики», — рассказал офтальмохирург.
Гозиев уточнил, что людям старше 40 лет также рекомендуется ежегодно проверять зрение, а если у вас есть сопутствующие заболевания, такие как диабетическая ретинопатия или глаукома, визиты к офтальмологу должны быть более частыми для своевременного выявления и контроля патологий.
«Если у вас все хорошо, достаточно раз в год посещать офтальмолога. Это займет всего 5-10 минут, за это время вам проверят зрение и дадут рекомендации, если это потребуется», — заключил специалист.
Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он учрежден для привлечения внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. Во всем мире, по данным ВОЗ, сегодня насчитывается около 37 млн слепых людей и 124 млн человек с плохим зрением. В России, по данным независимых источников, каждый второй житель имеет какое-либо нарушение зрения.