Две многодетные семьи выписались из Щелковского перинатального центра в один день

Из Щелковского перинатального центра сегодня выписались две многодетные семьи. В семье Саморуковых родился шестой ребенок — мальчик Денис, а в семье Шарун — пятый, девочка Варвара, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Поздравить семьи со знаменательным событием приехали заместитель Главы округа Дмитрий Толмачев и руководитель Окружного управления социального развития № 7 Олеся Савицкая.

«Мне повезло. Я мама шесть раз. Это самое большое счастье и самый большой труд», — поделилась мама шестерых детей Анна Саморукова.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На этом ресурсе можно найти всю необходимую информацию о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье действует Единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье» — +7 (800-55) 0-30-03, который работает ежедневно с 8:00 до 20:00, и звонки по нему бесплатные.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.