Россиянка 4 года назад вколола ботокс в лоб, после чего у нее изменились зрачки. Через 2 года женщина повторила процедуру, тогда ее зрение резко рухнуло и продолжает ухудшаться по сей день.

При повторных уколах была также обработана зона вокруг глаз. Препарат встал на место, при этом у зрачков пропала реакция на свет и темноту.

«Я стою у зеркала: один зрачок огромный, второй маленький как точка. Большой зрачок еще какой-то странной формы», — рассказала женщина.

Она сразу отправилась к врачам, прошла МРТ и КТ. Офтальмологи и неврологи ответили: «вы здоровы», зрение 100%. В результате никаких патологий у россиянки не выявили.

Женщине ничего не осталось кроме того, как приспособиться к новой реальности с расфокусом и «плавающим» зрением. Но недавно у нее случилось обострение, из-за которого даже пришлось временно оставить работу.

Оказалось, что это индивидуальная реакция на препарат. В результате нейроофтальмолог сказала пациентке, что это никогда не пройдет, лекарства, чтобы исправить ситуацию, не существует.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.