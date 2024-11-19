Одеваться как «капуста»: врач рассказал, как согреваться в Подмосковье

Врач из Подмосковья Макаров: чтобы не замерзнуть, нужно одеваться как «капуста»

Поздняя осень в Подмосковье — время температурных контрастов. Солнечная теплая погода может резко смениться холодным дождем или снегом, а ледяной ветер напоминает — зима близко. О том, какие вещи помогут пережить холода с комфортом и без вреда для здоровья, рассказал РИАМО заведующий взрослым поликлиническим отделением поликлиники № 2 Красногорской больницы Дмитрий Макаров.

«В холодное время года нужно одеваться как „капуста“: футболка, свитер, куртка. Между слоями одежды возникает воздушная прослойка, которая и помогает сохранить тепло. Куртка обязательно должна быть непромокаемой. Тщательно нужно выбирать обувь, она должна подходить по размеру, в тесных ботинках ноги будут мерзнуть. Желательно использовать теплые стельки и шерстяные носки», — посоветовал Макаров.

По словам эксперта, хорошо себя зарекомендовало термобелье, но нужно правильно его носить. Само по себе термобелье не греет, его задача отводить от тела лишнюю влагу. Поэтому его нужно надевать прямо на тело, без дополнительных маек и футболок, и подбирать так, чтобы облегало фигуру, не было слишком свободным.

На термобелье врач рекомендовал надевать что-то теплое — шерстяную или флисовую кофту, которая поможет сохранить тепло тела. Сверху — куртку или комбинезон. Желательно, чтобы верхняя одежда имела мембранную основу, дышала, иначе возникнет эффект парника.

«Если все-таки замерзли на улице, как можно быстрее зайдите в тепло — магазин, кафе. Путь продолжайте только после того, как согреетесь. Можно перекусить или выпить чашку горячего чая. А вот спиртное на холоде употреблять ни в коем случае нельзя. Алкоголь создает иллюзию согревания, а на самом деле из-за расширения сосудов организм активно теряет тепло и быстро наступает переохлаждение», — подчеркнул Макаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это безусловно привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.