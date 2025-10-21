«Обычный психоз»: нарколог рассказал о влиянии на человека аяуаски

«Секрет аяуаски в том, что там несколько составляющих: одна блокирует фермент, разрушающий серотонин, а вторая — DMT — очень активно взаимодействует с серотониновыми рецепторами», — сказал доктор.

По его словам, аяуаска очень токсична: при подготовке к ретритам с ее использованием люди отказываются от пищи и потом страдают от тошноты и рвоты.

Данное вещество является галлюциногеном, способным спровоцировать психотическое состояние, характеризующееся бредовыми идеями и зрительными или слуховыми обманами.

Если речь идет об использовании в традиционной медицине в отдаленных регионах, где отсутствуют современные лекарства, и аяуаска применяется для избавления от паразитов и попыток установить контакт с некими сущностями для облегчения состояния больного, это можно понять. Однако, в современном контексте, никто из тех, кто испытал действие этого вещества, не может внятно объяснить, что именно они постигли. По сути, они пережили обычный психоз.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.