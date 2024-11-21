Обучение правилам оказания неотложной помощи прошло для сотрудников ОЭЗ «Дубна»

Образовательный центр ОЭЗ «Дубна» совместно со специалистами Дубненской службы скорой помощи провел обучение по правилам оказания неотложной помощи в рамках повышения квалификации сотрудников АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», сообщает пресс-служба администрации горокруга Дубна.

Обучение включало в себя теоретическую и практическую части по темам: оказание помощи при различных видах и степенях ожога; непрямой массаж сердца и безвинтяллиционная реанимация; оказание помощи при артериальном и венозном кровотечении.

Медики скорой помощи подкрепляли теорию примерами из собственной практики, наглядно продемонстрировав, что знания и умение применять правила оказания первой помощи в реальных ситуациях нередко становятся решающими фактами в спасении жизни человека. Каждый участник мероприятия освежил в памяти основы доврачебной помощи, приобрел новые знания и имел возможность применить полученные навыки на практике.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.