Оборудование для гистологической проводки поступило в онкодиспансер Подмосковья

Современная медицина не стоит на месте, и каждая новая разработка в области медицинского оборудования открывает перед врачами все больше возможностей для диагностики и лечения. Одним из таких инновационных решений, поступившим в Московский областной онкологический диспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение», является аппарат для гистологической проводки тканей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Одно из главных достоинств данного аппарата — это высокая точность обработки образцов тканей. Для нас важно получать максимально четкие и детализированные срезы. Любая ошибка или недочет может повлиять на диагноз пациента. Аппарат обеспечивает равномерное проникновение реагентов в ткань, что позволяет сохранить все клеточные структуры в неизменном виде», — рассказала медицинский лабораторный техник патологоанатомического отделения областного онкодиспансера Валерия Величко.

Одной из ключевых характеристик нового оборудования является его высокий уровень автоматизации. Аппарат берет на себя большую часть задач, от дегидратации до фиксации образцов, что значительно ускоряет процесс подготовки материала и снижает нагрузку на персонал лаборатории. Он сочетает в себе современные технологии с простотой использования, что делает его незаменимым инструментом в диагностике заболеваний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.