Обновленный ФАП в подмосковном селе Коробчеево готовится к приему пациентов

Обновленный фельдшерско-акушерский пункт в селе Коробчеево городского округа Коломна скоро начнет принимать пациентов. Ремонт этого медицинского учреждения провели по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Финансирование производилось из регионального бюджета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание ФАПа в Коробчеево представляет собой одноэтажный деревянный дом с террасой. В ходе ремонта строители обновили фасад здания, заменили окна, отремонтировали крышу и входную площадку. После окончания работ местные жители смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Это уже третий фельдшерско-акушерский пункт, который ремонтируется городском округе Коломна в этом году. Работы на двух других объектах — в Зарудне и Индустрии — уже завершены. В период ремонта медицинская помощь жителям села Коробчеево оказывается в ФАПе Октябрьский и в Сергиевской поликлинике.

В фельдшерско-акушерском пункте пациенты могут получить первичную медико-санитарную помощь, пройти первый этап диспансеризации и профилактический осмотр, сделать прививку. Также фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, при необходимости проводит диагностические обследования и записывает пациентов на консультации к профильным специалистам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.