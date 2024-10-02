Обновленная комната выписки откроется в перинатальном центре Коломны 4 октября

Обновленная большая комната выписки откроется в Коломенском перинатальном центре 4 октября во время праздника для будущих родителей, приуроченном к 7-летию центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

С момента открытия медицинского учреждения в 2017 году здесь родились 28 869 детей. Благодаря высокому профессионализму врачей и медсестер отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, в отделении удалось спасти более 2 400 младенцев. Среди них — самый маленький ребенок, родившийся на 21-й неделе беременности и весивший всего 430 граммов.

Главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак поделилась, что во время празднования состоится долгожданное открытие обновленной большой выписной, которая была недавно отремонтирована. В этот день руководство центра подведет итоги своей работы за 7 лет и расскажет о достижениях учреждения. Кроме того, среди гостей пройдет розыгрыш сертификатов и подарков от перинатального центра и его партнеров.

Праздник состоится 4 октября в 14:00 часов. Предварительная запись не требуется, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.