Обновленная детская поликлиника открылась в Шатуре на ул Интернациональной

Подрядчик привел в порядок помещения общей площадью почти 600 кв. м. Ремонтные работы велись год. В поликлинике заменили двери, сантехнику, линолеум, обновили плитку и входную группу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

Поликлиника рассчитана на 170 посещений в смену. Вести прием с сегодняшнего дня здесь будут врачи-педиатры. К медучреждению прикреплены более 6,5 тыс. юных жителей Шатуры.

«Изменился внешний вид нашего отделения: все у нас теперь тут светло и красиво, и у каждого доктора отдельный личный кабинет, в котором он будет вести прием», — рассказала и. о. заведующей детским поликлиническим отделением № 1 Христина Ермачкова.

В поликлинике работают прививочный, процедурный, физио- и массажный кабинеты. Также есть кабинет неотложной помощи с отдельным входом. Подарком от партии «Единая Россия» по случаю открытия поликлиники стал игровой уголок.

«Очень хорошо стало! И уголок есть для детей красивый, много игрушек разных. Все прекрасно отремонтировали. Мне понравилось», — рассказала жительница Шатуры и многодетная мама Анастасия Щербакова.

Ремонт стал возможен благодаря госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в обращении к участникам съезда терапевтов региона отметил, что именно цифровая медицина сегодня становится мощным инструментом, позволяющим объединить достижения науки и практики для оказания эффективной медицинской помощи каждому пациенту. В Подмосковье каждый третий врач использует цифровые технологии и планирует увеличить возможности их применения.

«Мы в Подмосковье уделяем внимание всему, что касается здоровья людей, стараемся, чтобы качественную медицинскую помощь можно было получить в любом муниципалитете. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной работы наших врачей», — добавил губернатор в обращении.