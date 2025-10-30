Обнаружен ген, повышающий риск алкоголизма

Ученые из Сингапурского национального университета обнаружили, что генетическая вариация в гене CHRNA3 может уменьшать восприимчивость к спиртному и, следовательно, повышать риск формирования алкогольной зависимости, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Journal of Neuroscience (JN).

В ходе проведенных экспериментов ученые продемонстрировали, что люди с измененным геном CHRNA3, отвечающим за работу никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, дольше испытывают тягу к алкоголю и способны переносить большие его количества. Сбой в работе этого гена приводит к ослаблению реакции мозга на спиртное: успокаивающий эффект малых доз становится менее заметным, а защитная реакция организма на алкоголь активируется с задержкой.

Было установлено, что указанная мутация влияет на проявление генов, регулирующих баланс между процессами возбуждения и торможения в мозге. Это объясняет, почему некоторые люди от природы обладают сниженной восприимчивостью к алкоголю и как результат более предрасположены к развитию зависимости.

Авторы работы отмечают, что выявленный генетический механизм может лечь в основу создания персонализированных стратегий профилактики и лечения алкогольной зависимости, а также повысить эффективность прогнозирования риска ее возникновения.

