Обмороки и судороги: как распознать риск внезапной остановки сердца

Ученые из города Гетеборг в Швеции раскрыли симптомы, предшествующие внезапной летальной остановке сердца: это потери сознания, приступы жара и слабости, перебои в ритме сердца, судороги и тошнота, все эти симптомы могут проявляться за год-полтора до смерти, сообщает «Царьград» .

Каждый год в России фиксируется до 250 тысяч случаев летального исхода в результате внезапной остановки сердца. Из них почти 25% составляют люди в возрасте от одного до 36 лет. Эта проблема затрагивает не только Россию, но и многие другие страны по всему миру. Чтобы выяснить причины внезапной остановки сердца, шведские ученые провели анализ 903 зарегистрированных случаев такого рода.

У пациентов были и другие заболевания, которые увеличивали риск: 17% из них имели психические расстройства, 11% принимали психотропные препараты или имели в анамнезе аритмию. Кроме того, у 18% ранее на ЭКГ были зарегистрированы отклонения.

Врачи подчеркивают: игнорировать тревожные симптомы не стоит — даже редкие эпизоды обмороков или учащенного сердцебиения могут быть сигналом бедствия. Молодым спортсменам рекомендуется проходить обследование с помощью ЭКГ на регулярной основе: только этот метод позволяет выявить одно из серьезных заболеваний — гипертрофическую кардиомиопатию.

